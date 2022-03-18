Рига, 18 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум.

Освобождение Риги Красной Армией. 1944

Ежегодная акция партии «Русский союз Латвии» по приведению в порядок столичного парка Победы и памятника советским воинам — освободителям Риги состоится и в 2022 году. Об этом сообщила страница партии в социальной сетиFacebook.

«Погода уже весенняя, поэтому «Русский союз Латвии» и Фонд исторического наследия приглашают всех желающих 19 марта на первый в этом году весенний субботник у Памятника Освободителям Риги», — говорится в обращении.

В субботнике могут участвовать все желающие. Инвентарь будет предоставлен, но кто хочет, может взять из дома перчатки, грабли, лопатки и другие садовые инструменты.

«Встречаемся в субботу в 12:00 у Памятника! Вместе приведем в порядок наш символ Победы и покажем, что он важен и дорог каждому из нас!», — заканчивается сообщение.

Одновременно продолжится и сбор средств на реставрацию памятника.