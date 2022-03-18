Архангельск, , 12:25 — REGNUM В поселке Ширшинский Архангельской области в ночь на 18 марта произошел пожар, в результате которого погиб ребенок, сообщает региональный СУ СКР.

Пожар Pixabay.com

«В деревянном частном доме в поселке Ширшинский Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара глава семьи с ожогами доставлен в лечебное учреждение, его 11-летняя дочь погибла. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. Матери и двум другим детям удалось спастись», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительной информации, причиной возгорания могла послужить неисправность котла отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области при пожаре погиб годовалый ребёнок.