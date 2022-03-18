Стокгольм, 18 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Уровень военной угрозы в отношении Швеции не повысился с прошлой недели. Однако «вооруженного нападения» на страну исключать нельзя. Об этом заявил начальник оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Майкл Клаессон на пресс-конференции 17 марта, передает телеканал SVT.

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Клаессон подчеркнул, что за прошедшую неделю для безопасности Швеции никаких кардинальных изменений не произошло. В этой связи оценка обстановки в регионе, которой придерживаются Вооруженные силы Швеции, не изменилась.

«Ситуация в области безопасности, в которой мы сейчас находимся, означает, что вооруженного нападения на Швецию исключать нельзя. Но я хочу внести ясность: Вооруженные силы Швеции по-прежнему сохраняют оперативное спокойствием, мы поддерживаем нашу готовность и способность противостоять реагировать на любое развитие событий», — заявил высокопоставленный военный.

От какой страны Швеции следует ожидать «агрессивных действий», Клаессон уточнять не стал.