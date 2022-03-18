* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Несмотря на то, что некоторые новостные источники сообщали, что члены афганского сопротивления встречались с министром иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, пресс-секретарь МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи заявил, что Амир Хан Моттаки и члены сопровождающей его делегации не вступали в контакт с представителями какой-либо политической партии Афганистана во время своего визита в Турцию.

Афганистан

По сообщениям источников, ряд членов руководства Национального исламского движения Афганистана (НИДА) встретились с министром иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его окружением с согласия лидера партии Абдул Рашида Дустума.

Пресс-секретарь МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердив встречу Моттаки с рядом афганских граждан в посольстве Афганистана в Анкаре, заявил: «Ни один из афганцев, с кем встречался министр в Турции, не представлял какую-либо политическую партию».

»Необходимо отметить, что ни Исламский Эмират, ни Абдул Рашид Дустум не запрашивали встречи», — добавил он.