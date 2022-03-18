Таллин, 18 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Эстонии придется еще в этом году принять дополнительный госбюджет, чтобы помочь людям справиться с высокой инфляцией и ценами на электроэнергию. Об этом спикер парламента страны и председатель входящей в коалицию Центристской партии Юри Ратас заявил гостелевидению ETV.

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«Времена тяжелые: безопасность, здравоохранение, энергия. Мы должны смягчить кризис по мере сил», — сказал Ратас.

Говоря об энергетическом кризисе, Ратас сказал, что возможно, стране придется оказывать людям поддержку и в следующем отопительном периоде. Он также не исключает обсуждение снижения акцизов и налога с оборота. По его словам, эти темы предстоит обсудить в парламенте в самое ближайшее время.

Кроме того, по мнению Ратаса, потребуется больше денег на оборонные расходы и прием беженцев. Он добавил, что и его партия, и возглавляющая правительство Реформистская партия единодушны в вопросе принятия дополнительного бюджета.