Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Задержанного в Санкт-Петербург уроженца Нижнего Новгорода, опубликовавшего на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году портрет украинского националиста и пособника нацистов Степана Бандеры, подозревают в реабилитации нацизма. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело Godekan.com

По данным следствия, в мае 2020 года, накануне празднования Дня Победы, подозреваемый находился в квартире одного из домов по Гражданскому проспекту в Петербурге, откуда опубликовал на сайте «Бессмертный полк» в одном ряду с ветеранами фотографию военного преступника Степана Бандеры. При этом он знал, что последний являлся лидером и организатором украинского националистического движения на Западной Украине.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец города Нижний Новгород», — сообщили в ведомстве.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

«Подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии», — отметили в ГСУ СКР по Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали разместившего портрет Бандеры в «Бессмертном полку»