Донецк, , 12:21 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкой Горловки. Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По информации представительства, в 11:40 украинские войска открыли огонь с территории населённого пункта Нелеповка с применением БМ-21 «Град». По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке из установки было выпущено десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Донбасса, в результате которых гибнут мирные граждане.