Прага, 18 марта 2022, 12:21 — REGNUM Возможность размещения в Чехии части военнослужащих Германии, которые войдут в состав подразделения Североатлантического альянса (НАТО) в Словакии, больше не актуальна. Об этом 17 марта сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, ее слова приводит агентство CTK.
«Вариант размещения части германских солдат из подразделения НАТО в Словакии уже не актуален», — сказала она.
При этом Чернохова уточнила, что такую возможность не стали рассматривать власти Германии.
Отметим, 16 марта глава минобороны Чехии сообщила, что НАТО рассматривает возможность размещения в республике части немецких военнослужащих из состава подразделения НАТО в Словакии, так как ФРГ хочет их направить туда больше квоты.