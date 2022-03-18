Прага, , 12:21 — REGNUM Возможность размещения в Чехии части военнослужащих Германии, которые войдут в состав подразделения Североатлантического альянса (НАТО) в Словакии, больше не актуальна. Об этом 17 марта сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, ее слова приводит агентство CTK.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вариант размещения части германских солдат из подразделения НАТО в Словакии уже не актуален», — сказала она.

При этом Чернохова уточнила, что такую возможность не стали рассматривать власти Германии.

Отметим, 16 марта глава минобороны Чехии сообщила, что НАТО рассматривает возможность размещения в республике части немецких военнослужащих из состава подразделения НАТО в Словакии, так как ФРГ хочет их направить туда больше квоты.