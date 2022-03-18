Кирово-Чепецк, Кировская область, , 12:20 — REGNUM Второе место в гонке на 10 км коньковым ходом с раздельным стартом заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Об этом 18 марта сообщает ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Непряева уступила 10,7 секунды Марии Истоминой, которая преодолела дистанцию за 25 минут 15,2 секунды. Замкнула тройку Екатерина Смирнова.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России».

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