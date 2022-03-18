Кирово-Чепецк, Кировская область, 18 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Второе место в гонке на 10 км коньковым ходом с раздельным стартом заняла олимпийская чемпионка НатальяНепряева на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Об этом 18 марта сообщает ИА REGNUM.

Granada Наталья Непряева

Непряева уступила 10,7 секунды Марии Истоминой, которая преодолела дистанцию за 25 минут 15,2 секунды. Замкнула тройку Екатерина Смирнова.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России».