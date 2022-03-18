Грозный, , 12:19 — REGNUM Президент США Джо Байден «на старости лет» потерял «остатки рассудка». Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его «военным преступником», — написал Кадыров.

Он напомнил, что речь идет «именно о Джозефе Робинетте Байдене — 47-м правителе США»: «Это тот самый человек, который за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду. Причем некоторую часть его чудовищных преступлений обвинению даже доказывать не понадобится».

Кадыров подчеркнул, что американский лидер «публично, абсолютно не стесняясь, с гордостью сам предоставляет эти доказательства, вспоминая, как по его личной инициативе бомбили Белград и разрушались сербские кварталы»: «Именно он отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, а позже выяснялось, что он ничего не знал о районе проведения операции и кто там находился. Помним также, как, еще будучи сенатором, Байден неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак. И не забудет мир про зверства американцев в Багдаде. Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несет смерть мирным жителям».