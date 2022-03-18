Грозный, 18 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Действия, которые предпринимает президент США Джо Байден, производятся лишь в интересах американской экономики, и Вашингтон «наслаждается хаосом» в других регионах мира. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

«Все действия Джо Байдена направлены только в интересах экономики США. Разрушая по надуманным поводам другие страны, он, как и многие его предшественники, буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков», — написал Кадыров.

Чеченский лидер задался вопросом: неужели «этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?!».

По мнению Кадырова, «нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден»: «Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота. Весь цивилизованный мир это прекрасно понимает. Проблема только в том, что не все решаются озвучить. Но всему свое время. Не будем опережать события».