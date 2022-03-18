Благовещенск, , 12:19 — REGNUM План мероприятий по ситуации в экономике и социальной сфере сформирован в Амурской области. Он состоит из четырёх разделов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона.

На предприятии Mechel.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: В Приамурье новые выплаты на детей будут получать 40 тыс. родителей

Цель мероприятий — обеспечить устойчивость в регионе. Особое внимание обратят на занятость населения, развитие экономики, сбалансированность бюджета и предупреждение распространения COVID-19, рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева. Отдельно будут мониторить 64 системообразующих предприятия области.

«В Приамурье уже организован мониторинг системообразующих предприятий. Мы рассматриваем производственные показатели, показатели по занятости, а также возможные риски для того, чтобы иметь возможность своевременно оказать поддержку», — отметила Оксана Кукшенева.

Как сообщало ИА REGNUM, пособие, введение которого анонсировано президентом РФ Владимиром Путиным, в Амурской области будут получать родители около 40 тыс. детей. Прожиточный минимум на ребёнка в регионе составляет 15,6 тыс. рублей.