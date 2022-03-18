Ангарск, Иркутская область, 18 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение двум молодым людям 17 и 20 лет в совершении кражи сейфа с иностранной валютой. Подробности 18 марта сообщает телеграм-канал ведомства.

МВД Сейф

Утром 16 марта в дежурную часть полиции поступило заявление о краже сейфа из магазина. Директор уточнила, что в нем находились ее личные сбережения в размере более 2 тысяч евро.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В этот момент они намеревались обменять валюту. Позже сейф со следами взлома был обнаружен вблизи теплотрассы.

Следователями СК установлено, что молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время 20-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении второго фигуранта судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 марта сообщили подробности о задержании подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты.

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