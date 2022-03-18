Москва, 18 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Безработица в России будет расти, но ее резкого всплеска можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Picserver.org Безработица

«Думаю, что резкого всплеска безработицы не будет. У нас рынок функционирует особым образом, в отличие от других стран, где даже незначительный кризис приводит к резкому росту безработицы. Например, в период пандемии в других странах безработица выросла в 3−4 раза, а у нас рост составил 2,9%. В частности, благодаря тому, что были созданы самые благоприятные условия для постановки на учёт и выплаты пособий, — пояснила эксперт. — Многие работники стараются сохранить рабочие места, соглашаются на неполный рабочий день, отпуска без сохранения заработной платы. Но, конечно, из-за несбалансированности, связанной с санкциями и уходом некоторых компаний, безработица будет расти. Самые уязвимые отрасли — туризм, консалтинг, банковский сектор. Принятые меры правительства позволят снизить напряжённость на рынке труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что РФ уже получила всплеск безработицы.