Владикавказ, , 12:13 — REGNUM В Северной Осетии по факту убийства мужчины в подземном переходе в городе Владикавказе возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается 35-летний местный житель, сообщили 18 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, тело мужчины без признаков жизни с ножевыми ранениями было обнаружено утром 16 марта в подземном переходе на улице Московской в городе Владикавказе. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 36-летний житель станицы Архонской. При задержании он рассказал, что принял жертву за цыгана-«колдуна» и ударил его ножом из-за личной неприязни, хотя знаком с ним ранее не был.

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