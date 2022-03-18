Углич, Ярославская область, 18 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области «ВАЗ» столкнулся с микроавтобусом «LDV MAXUS». Водитель легковой машины погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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Авария случилась 18 марта около 1:40 на автодороге «Золотое кольцо».

«В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте, пассажир автомашины «ВАЗ» с травмами госпитализирован» — сообщили в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.