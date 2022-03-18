Горно-Алтайск, 18 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанут двое предпринимателей по делу о даче взятки на сумму более 13 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка

По данным следствия, в 2020 году обвиняемые передали бывшему главе регионального минздрава и его помощнику взятку тремя частями за заключение с их фирмами контракта на закупку медицинских товаров. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлен в Горно-Алтайский городской суд.

Кроме того, фигурирующие в деле компании «Простор» и «Протэк» привлечены к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и оштрафованы на общую сумму 20 млн рублей.

«Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона и его помощника о получении взяток днем ранее также направлено для рассмотрения по существу в Горно-Алтайский городской суд», — добавили в ведомстве.