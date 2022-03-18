Рабат, 18 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Франции и Марокко начали совместные военные учения сухопутных войск и ВВС. Об этом 18 марта сообщает Al-Bilad.

Gunnery Sgt. Keith Desbois Армия Марокко

По данным журналистов, учения, получившие названия «Аль-Шрики», проходят в непосредственной близости от западных границ Алжира.

Отмечается, что манёвры стали первыми в истории вновь созданного «Восточного военного округа» армии Марокко.

Учения проходят на фоне обострения в отношениях между Алжиром с одной стороны и Марокко и Францией — с другой. Кризис начался после того, как алжирские власти закрыли воздушное пространство страны для самолётов ВВС Франции и марокканских авиалиний.