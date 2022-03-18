Москва, , 12:10 — REGNUM Против России странами Запада введено свыше 5 тысяч индивидуальных санкций что является рекордом, заявил 18 марта глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Последний раунд санкций в самом деле носит беспрецедентный характер и, как сказал президент Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ — более 5 тысяч индивидуальных мер», — сказал Лавров.

Он отметил, то это «практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана».

Также Лавров заверил, что Россия не собирается брать перед США «под козырёк». При этом санкционное давление, по его мнению, будет усиливаться.