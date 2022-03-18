Джакарта, , 12:10 — REGNUM Правительство Индонезии вместе с Индией вскоре построят порт Сабанг в провинции Ачех, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Развитие морского сообщения и инвестиций в отдаленные регионы являются приоритетом президента Джоко Видодо во время его второго срока, в том числе в Ачех», — заявили в правительстве Индонезии.

Сотрудничество между правительствами Индонезии и Индии является частью деятельности совместной целевой группы по обеспечению связи между Ачехом (Индонезия) и Андаманскими островами (Индия).

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ).

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