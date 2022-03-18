Троицк, Челябинская область, , 12:10 — REGNUM В Троицке Челябинской области бизнесмена оштрафовали за строительство здания без соответствующего разрешения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Штраф

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Установлено, что предприниматель строил двухэтажное здание без соответствующего разрешения. 21 октября там произошло обрушение, в результате которого погиб рабочий.

Суд оштрафовал бизнесмена на 20 тыс. рублей за строительство без разрешения. Также ему предстоит отметить по уголовной статье гибель рабочего.