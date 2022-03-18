Москва, , 12:09 — REGNUM Западные страны, в том числе посредством санкций, прилагают все усилия для того, чтобы положить конец развитию России. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад

«То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать Россию, её сдержать, положить конец развитию России», — указал в интервью RT глава российского внешнеполитического ведомства.

Запад, по его словам, также стремится «низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле науке, образовании».

«И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги», — констатировал российский министр.

Лавров также добавил, что Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы сразу несколько пакетов жёстких санкций. Четвёртый санкционный пакет, который предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, запрет инвестиций в российский энергетический сектор и ряд ограничений в металлургии, а также новые персональные санкции в отношении отдельных лиц, был согласован ЕС 14 марта.