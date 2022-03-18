Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Петербурге оставляет свою должность председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Андрей Бондарчук. Как сообщили 18 марта в Смольном, он переходит на новое место работы. По распоряжению губернатора Александра Беглова, с 21 марта обязанности главы этого комитета будет исполнять заместитель председателя Светлана Мельникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как отмечается, Андрей Бондарчук руководил комитетом по энергетике с января 2013 года. За это время в городе была выстроена системная работа с предприятиями инженерно-энергетического комплекса, запущена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения.

Петербург не раз становился лидером рейтинга энергоэффективности российских регионов. Благодаря проведенной комитетом работе по импортозамещению, крупнейшие энергетические предприятия города минимизировали закупки зарубежной продукции и оборудования. Сегодня Петербург занимает лидирующие позиции в стране по доступности и срокам технологического присоединения к системам энергоснабжения.

«Санкт-Петербург в полном объеме обеспечен тепловой и электрической мощностью, чистой питьевой водой, а также надежными и бесперебойными поставками природного газа», — заверили в правительстве Петербурга.