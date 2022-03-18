Москва, , 12:05 — REGNUM Российская Федерация не будет «брать под козырёк» перед Соединёнными штатами Америки. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По его словам, в принятии решений Россия не станет брать перед США «под козырёк». При этом министр считает, что санкционное давление западных стран против России будет продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, дестабилизирующим фактором будут поставки США Киеву оружия, которые также могут иметь опасные последствия, заявила представитель МИД России Мария Захарова.