Дудинка, Красноярский край, 18 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В городе Дудинка на севере Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, тело трёхмесячной девочки было найдено в квартире 18 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

По данным следствия, ночью 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ванной комнате сел на лежавшую на полу дочь. Мать ребёнка в этот момент находилась в гостях. По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии от сдавления грудной клетки.

«От соседей, проживавших ниже этажом, поступило сообщение в аварийную службу о затоплении их ванной комнаты. При вскрытии квартиры сотрудники полиции обнаружили в ванной комнате мужчину, сидевшим на ребёнке», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу и заключении под стражу. Следователи также намерены дать оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 18 марта, в Красноярске нашли тело новорожденного ребёнка в мусорном баке.

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