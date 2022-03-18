Краснодар, 18 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары региона за сутки доставили 210 пациентов, данные опубликованы 18 марта сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 17 марта, сообщалось о 208 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Краснодарском крае за сутки выявили 921 случай коронавируса — на 272 случая больше, чем сутками ранее. Как уточнили в региональном оперштабе, самому младшему пациенту две недели, а старшему — 96 лет. Лидируют по числу суточных заражений Краснодар (218), Новороссийск (71) и Новокубанский район (51).

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 243 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 226 505 человек, скончались 10 580 пациентов.

В ковид-госпиталях региона остаются 2 475 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 77 человек, ещё пять на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 5 319 кубанцев.