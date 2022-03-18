Москва, , 12:03 — REGNUM Исполнителя на реконструкцию локальных очистных сооружений города Троицка выберут в ходе тендера 31 марта 2022 года. Он стартует с ценой 5,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Очистные сооружения eutrophication&hypoxia

Второй стороной по контракту будет департамент развития новых территорий Москвы. Начальная цена лота составляет 5 304 909 890,92 рубля (аванс — 30%).

Работы должны выполнить за 990 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, также в марте был объявлен тендер на 2 млрд рублей на строительство системы водоснабжения Лабытнанги, а до этого на реконструкцию системы водоснабжения в Бикине (1,7 млрд рублей). Помимо этого, на сегодня идёт подведение итогов по контракту на реконструкцию и восстановление системы водоснабжения Буйнакска (возведение водовода Чиркей — Буйнакск). Последний тендер провели с начальной ценой 1,9 млрд рублей. А в Ростовской области за 2022 год на объекты водоснабжения выделят 2,2 млрд рублей.

В России в марте 2022 года также вступили в силу новые правила техприсоединения объектов к централизованному водоснабжению и водоотведению.