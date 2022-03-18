Казань, , 12:03 — REGNUM С января 2023 года ПАО «КамАЗ» планирует приступить к сборке грузовых автомобилей без участия иностранных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КамАЗы © Пресс-служба КАМАЗ

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Ожидается, что начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим. Как отметил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

В настоящее время, несмотря на возникшие сложности, автозавод продолжает производство автомобилей поколения К4 и К5. В марте будет выпущено 537 грузовиков нового модельного ряда, из них 315 единиц поколения К4 и 222 — поколения К5. В апреле планируется производство 125 машин, в мае на автогиганте выпустят 214 грузовиков.

Первая модель линейки автомобилей К4 была освоена и выведена на рынок в 2013 году. Автомобили нового поколения К5 запустили в производство в 2019 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта ушло в простой. Данное решение связано с приостановкой деятельности в России Ford Motor Company.

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