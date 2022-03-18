Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние три недели сократилось почти на 15%. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса HeadHunter.

Андрей Репин ИА REGNUM Специальный стенд с вакансиями для людей с ограниченными возможностями

В исследовательском центре компании установили, что за три недели количество вакансий уменьшилось, а число резюме наоборот, увеличилось. Прирост этого параметра составил 8,7%.

Такая же тенденция наблюдается и в регионах Северо-Западного федерального округа. Количество вакансий в СЗФО сократилось на 11,3%, а количество резюме увеличилось на 6,6%.

Причины такой динамики могут быть различными. В компании отметили, что это можно списать на первые сокращения в связи с антироссийскими санкциями, тревожность людей по поводу отсутствия стабильности. К тому же весной чаще всего активизируется активность соискателей.