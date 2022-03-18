Самара, , 12:22 — REGNUM Пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью намерены отправить в Донбасс из Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Грузовик Autozam.RU

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Сообщается, что грузовики с продуктами от аграриев региона, стройматериалами и предметами первой необходимости отправятся на Донбасс 18 марта с площади Куйбышева в Самаре.

Отмечается, что 18 марта на Московском шоссе на стене рядом с территорией бывшего подшипникового завода №4 появится тематический мурал «#СвоихнеБросаем».

21 февраля из Самары выехал первый грузовик с гуманитарной помощью вместимостью 20 тонн для жителей Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта в Самаре пройдет митинг-концерт «Русская весна», в котором примут участие самарские коллективы и приглашённые эстрадные артисты России, а в городе Новокуйбышевске юноши и девушки выстроили символ «Z» в поддержку поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.