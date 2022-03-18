Москва, , 12:00 — REGNUM РФ снизится спрос на золотые ювелирные украшения и на золото, которое используется в электронной промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

«В РФ вырос интерес населения к золоту как средству сохранения сбережений. В последние несколько недель можно было наблюдать увеличение объемов его покупки населением. При этом цена металла стабильно росла, — сказала Ермилова. — Ювелирную промышленность может ждать снижение объемов, так как ювелирные украшения на данный момент не являются первостепенной потребностью населения. Если говорить о золоте, используемом для производства, то здесь, скорее всего, тоже снизится спрос. Например, в области электронных, космических, приборостроительных технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ интерес к золотым монетам и слиткам вырастет примерно в 2,5 раза.

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