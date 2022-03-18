Саада, Йемен, , 12:47 — REGNUM Самолеты ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по городу Саада, расположенному на севере Йемена. Об этом 18 марта сообщает Al-Masirah.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, под удар попал район Мунаббих, расположенный вблизи саудовской границы. В результате авиаудара ранения получили шесть человек: двое граждан Йемена и четверо уроженцев Африки, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Саудовской Аравии через Сомали и далее — через Йемен.

Отмечается, что за последние 24 часа саудовские войска и их союзники 122 раза нарушили режим прекращения огня, подвергнув обстрелам ряд населённых пунктов по всей территории Йемена.