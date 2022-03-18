Донецк, , 11:53 — REGNUM Вооружённые силы Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что в 7:45 со стороны Красногоровки, где находятся украинские формирования, было выпущено по Донецку пять снарядов калибром 152 мм.

Напомним, 18 марта ВФУ обстреляли Донецк с применением БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы мирных кварталов Донецка, в результате которых гибнут люди.