Рига, 18 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Латвию начали прибывать военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба минобороны республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«На этой неделе в Латвию начали прибывать военные из артиллерийских подразделений ВС Канады, которые присоединились к канадским военным, которые в ротационном порядке уже несут службу в составе боевой группы расширенного присутствия НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ближайших недель в Латвию дополнительно прибудут около 130 военных вооруженных сил Канады. Канадских контингент увеличится примерно до 660 человек.