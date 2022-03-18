Красноярск, 18 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Красноярске организована проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Контейнеры с мусором

Тело девочки с признаками промерзания нашли 18 марта в мусорном баке рядом с многоквартирным домом на улице Славы. В настоящее время следователи ищут мать ребёнка. Причины смерти младенца установят судмедэксперты.

«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращается к жителям Красноярска, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения предполагаемой матери новорожденного ребенка, сообщить имеющиеся сведения», — отметили в ведомстве, гарантировав конфиденциальность.