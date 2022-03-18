Магас, , 11:50 — REGNUM В Ингушетии в 2022 году планируется достичь 98%-ного показателя охвата детей дошкольным образованием. В этих целях власти региона намерены открыть еще девять детских садов, что позволит обеспечить местами еще почти 2 тыс. дошкольников. Об этих планах сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Детский сад Марина Каширская © ИА REGNUM

«В 2022 году в республике планируется завершение строительства девяти детских садов на 1950 мест. После ввода этих объектов будет достигнут 98%-ный охват детей дошкольным образованием», — цитирует чиновницу ТАСС.

По словам Боковой, к началу 2022 года в 82 детских садах в Ингушетии места предоставлены 21 666 детям, что составляет 96,7% потребности, в то время как еще в 2019 году охват детей дошкольным образованием составлял 66,9%. За эти годы за счет национального проекта «Демография» в регионе было построено 18 детских садов.

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