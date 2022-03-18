Москва, , 11:50 — REGNUM Наше предприятие отлично справляется с импортозамещением. Сейчас в условиях санкций приходится гораздо больше работать, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО ПО «АГРОТЕХ» Степан Милюков.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Предприятие занимается производством запчастей для импортной сельхозтехники. Выпускается 99% запчастей только для импортной сельхозтехники. Работы очень много, но надеюсь, что летом ситуация исправится и мощности производства еще больше будут увеличены.

Спрос на запчасти был ранее, и сейчас спрос только увеличивается. На предприятии 14% — это экспорт на всей нашей выручке. В основном экспортируем продукцию в бывшие страны СНГ.

Ранее немного продукции экспортировали в Германию и Европу, но сейчас контакты отдалились. Думаю, у них свое видение проблемы. Для нас это был очень маленький процент, поэтому потери не ощутили.

Предприятие только начало развивать экспорт. Россия, Белоруссия и Казахстан — это основные наши покупатели.

Россия в любом случае справится с импортозамещением. Когда она не справлялась?! Когда-то будет немножко тяжелее, когда-то будет легче. Но в любом случае все проблемы решаются.

Думаю, что часть импорта вернется в Россию. Пусть не в таком количестве, но к этому моменту мы увеличим свои мощности производства, станем сильными и не будем ни от кого зависеть.

Нынешняя ситуация жестких санкций станет уроком для России. Власти и люди поменяют свое мировоззрение и будут уже изначально направлены на то, что нужно у себя в стране больше развивать ассортимент производимой продукции и быть независимыми от всего мира.

Понятно, что экспорт и импорт никуда не денутся — это не только бизнес, но еще и политика, но в России нужно производить хотя бы основные виды продукции, например запчасти, сельхозпродукцию, химию и т. д.

В России в связи с санкциями, скорее всего, будут проблемы с электроникой, а уже всё остальное перекроем», — высказал своё мнение Степан Милюков.

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