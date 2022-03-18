Пермь, , 11:48 — REGNUM Авиакомпанию «Ижавиа» привлекли к административной ответственности за задержку рейса Пермь-Ижевск. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Установлено, что 26 декабря 2021 года вылет самолета по маршруту Пермь — Ижевск задержали более чем на 12 часов. В нарушение Федеральных авиационных правил пассажирам не предоставлены услуги по размещению в гостинице, а также горячее питание.

По факту выявленных нарушений в отношении компании возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения АО «Ижавиа» оштрафовано на 20 тыс. рублей.