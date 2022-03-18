18 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 17:30 — REGNUM Город Невинномысск Ставропольского края диверсифицирован. Город занимается сервисным обслуживанием, переработкой сырья и производством готовой продукции. В администрации заявили, что в санкционный период все предприятия Невинномысска показывают рост, логистические цепочки выстроены.

«Мы сегодня активно работаем на рынке Российской Федерации и на экспорт. Буквально 5 лет назад отток из города составлял 20 тысяч человек, за эти 5 лет более 10 тысяч мы привлекли в наш город. Экономика развивается, мы понимаем, что и квалифицированные кадры, и просто рабочий с лопатой нашему городу требуются. Для этого мы строим инфраструктуру: детские сады, школы, парки, скверы, социальные учреждения. Мы понимаем, что к 1 декабря этого года нам нужно будет еще 10 тысяч рабочих мест. Идет строительство новых районов, высотное строительство многоквартирных домов. Мы прекрасно понимаем, что логистическое месторасположение нашего города — в центре мира. Два миллионника — агломерации Ставропольская и Кавказские Минеральные воды плюс Карачаево-Черкесия, плюс территория Краснодарского края дадут нам приток населения. Мы создали уже все условия для миграции в наш город», — говорит Михаил Миненков, глава города Невинномысск.

Михаил Миненков, глава города Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Одним из производств, где всегда рады квалифицированным специалистам и рабочим рукам является «Невинномысский радиаторный завод». Он начал свою деятельность в декабре 2016 года, а в 2017 году приступил к продаже своей первой продукции. Сейчас продукция завода продается более чем в 40 регионах России и в 10 странах зарубежья.

Грузовой автомобиль с сырьем для переплавки на территории РНЗ Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на погрузочной машине в плавильном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на погрузочной машине в плавильном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для переплавки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для переплавки Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий в плавильном цехе НРЗ Александр Погожев © ИА REGNUM Сырье для переплавки Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Технологов по алюминию очень мало по России, а по радиаторам — так вообще еще меньше. После деления рынка произошел отбор кадров, молодые менеджеры начали оптимизацию производств с сокращения штата. Старая школа ушла на пенсию, а новых не научили. Поэтому на всех заводах грамотный технолог очень ценится. На технолога по работе с алюминием и литьем нигде не обучают. Эти навыки приобретаются. Технолог должен не бояться идти дальше и экспериментировать, смотреть на развитие. Раньше этому обучались, стоя рядом с более опытным технологом.

«Стоишь и наблюдаешь. Со стороны смотришь и пробуешь. Технологи рискуют, пробуют, ошибаются. Мы на производстве тоже экспериментируем. Добавляем кремний, медь, насыщаем, делаем рафинацию и снова запускаем в производственный оборот», — говорит Александр Калинин, технолог плавки метала.

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

При производстве одной секции радиатора остается 50−55% технологических отходов, в виде облоя (прим. ред. — излишки материала, остающиеся на детали после обработки), который образуется при литье под высоким давлением, в виде механической обработки, шлака и других сырьевых потерь. Все это раньше продавалось, а разница стоимости чушки (прим. ред. — слитка алюминия) и отходов значительная. Производство на этом теряет.

«Чтобы сократить издержки, мы переплавляем технологические отходы и возвращаем сырье в производственный цикл. Когда мы замкнули производственный цикл, стали конкурентоспособны. Работая в непростых санкционных условиях, чувствуем себя уверенно, заранее просчитали ситуацию и ко всему подготовились», — говорит Александр Калинин.

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

На производстве планируют в обозримом будущем внедрить линию биметаллических радиаторов. Будут открыты более 50 вакантных рабочих мест. Для этого будем привлекать специалистов, инженерные кадры, работников.

Работник завода проверяет качество продукции перед упаковкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Невинномысский радиаторный завод. Цех покраски и упаковки готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM