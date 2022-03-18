Душанбе, , 11:45 — REGNUM Власти Таджикистана для смягчения неблагоприятных последствий, вызванных санкциями против России, приступили к разработке антикризисного плана. Об этом, как сообщает 18 марта «Азия Плюс», заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Озан Севимли.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Группа Всемирного банка поддерживает правительство Таджикистана пакетом мер реагирования на кризис», — сказал он.

По его словам, основным акцентом поддержки является следующее: защита уязвимых слоев населения, в том числе возвращающихся мигрантов и их семей посредством системы социальной безопасности, поддержка продовольственной безопасности, рассмотрение рамок макроэкономической политики, включая продолжение обсуждения операции поддержки бюджета в условиях кризиса.

«Хотя для смягчения последствий кризиса необходимы срочные меры, на первый план также выходит укрепление устойчивости экономики и содействие росту, стимулируемого частным сектором», — подчеркнул Севимли.