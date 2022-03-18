Барнаул, , 11:45 — REGNUM В годовщину воссоединения Крыма и России офицеры СУ СКР по Алтайскому краю и кадеты Барнаульского кадетского корпуса провели патриотическую акцию «Мы вместе!». Подробности 18 марта сообщает телеграм-канал СКР.

22-03-18 15.43.40 СКР

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Для всех граждан Российской Федерации 18 марта 2014 года стало поистине историческим событием. Восстановилась историческая справедливость — Республика Крым и город-герой Севастополь воссоединились с Россией! В годовщину данного события офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса провели патриотическую акцию «Мы вместе!».

На площади Мира в Ленинском районе города Барнаула кадетская знаменная группа под барабанную дробь пронесла флаги России, Следственного комитета и Барнаульского кадетского корпуса. Кадеты подшефных классов СК и Росгвардии совместно со следователями следственного управления торжественным маршем построились в буквы Z и V, символизирующие поддержку Вооруженных сил Российской Федерации. Участники акции над буквами водрузили флаг России и Георгиевскую ленту.

«Данной акцией дети и офицеры отдают дань героям Отечества, которые во все времена и по настоящее время защищают русский народ и нашу Родину! Мы вместе, и значит Мы победим!», — отметили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, главным событием празднования в Барнауле станет митинг-концерт «Zа мир! Zа Россию!». Мероприятие пройдет на стадионе клуба «Темп».

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