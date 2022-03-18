Самара, 18 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Участок в городе Самара от ул. Пятигорской до ул. Пензенской затопило. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

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Сообщается, что на водопроводной линии д-300 произошел технологический отказ, большая интенсивность утечки фиксируется по адресу Новоурицкая, 12, около остановки «Школа №40».

В результате был затоплен участок от ул. Пензенской до ул. Пятигорской. В настоящее время на месте работает аварийная бригада, специалисты отключают линию, будут откачивать воду.

Чиновники просят горожан заранее продумать пути объезда. Объезд автобусов маршрута № 52 будет осуществляться по ул. Владимирской, ул. Тухачевского и далее по маршруту в оба направления.