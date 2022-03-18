Липецк, 18 марта 2022, 11:44 — REGNUM В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Добринского района Липецкой области, командир боевой машины разведывательной роты Сергей Кабанов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
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Прощание с Сергеем Кабановым прошло 18 марта в селе Дурово.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Липецкой области прощались с уроженцем Воловского района Владимиром Карцевым, который также погиб в ходе спецоперации на территории Украины.
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