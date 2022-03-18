Кабул, , 11:44 — REGNUM В ходе своего визита в Афганистан Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество работать совместно, чтобы удовлетворить потребности афганского народа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, посетивший Афганистан, заявил, что мир должен продолжать поддерживать Афганистан и оказывать более активную помощь для удовлетворения потребностей афганцев в стране и за рубежом.

«Внимание всего мира связано с Украиной, а Афганистан переживает очень серьёзный кризис. Речь идёт о людях, которые не знают, что они будут есть завтра. Женщины — главы домохозяйств, находятся в отчаянии из-за положения своих семей», — сказал Гранди.

«Защита прав и благосостояния афганцев требует долгосрочной политической и экономической стабильности», — подчеркнул он.

По его словам, международное сообщество должно продолжать активную деятельность в Афганистане. Однако одних только гуманитарных подходов будет недостаточно; и возрождение банковской, и экономической системы Афганистана, и возобновление проектов развития могут проложить путь для возвращения афганских беженцев.

Во время своего визита в Кабул Гранди подтвердил приверженность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) делу помощи афганскому народу.

Согласно отчёту, в 2022 году программы УВКБ ООН уже оказали помощь более чем 500 000 человек в Афганистане.

В отчёте говорится, что по меньшей мере 3,4 миллиона человек в Афганистане являются внутренне перемещёнными лицами, а система здравоохранения не справляется с острыми вспышками коронавируса и кори.