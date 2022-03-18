Кабул, 18 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В ходе своего визита в Афганистан Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество работать совместно, чтобы удовлетворить потребности афганского народа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, посетивший Афганистан, заявил, что мир должен продолжать поддерживать Афганистан и оказывать более активную помощь для удовлетворения потребностей афганцев в стране и за рубежом.

«Внимание всего мира связано с Украиной, а Афганистан переживает очень серьёзный кризис. Речь идёт о людях, которые не знают, что они будут есть завтра. Женщины — главы домохозяйств, находятся в отчаянии из-за положения своих семей», — сказал Гранди.

«Защита прав и благосостояния афганцев требует долгосрочной политической и экономической стабильности», — подчеркнул он.

По его словам, международное сообщество должно продолжать активную деятельность в Афганистане. Однако одних только гуманитарных подходов будет недостаточно; и возрождение банковской, и экономической системы Афганистана, и возобновление проектов развития могут проложить путь для возвращения афганских беженцев.

Во время своего визита в Кабул Гранди подтвердил приверженность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) делу помощи афганскому народу.

Согласно отчёту, в 2022 году программы УВКБ ООН уже оказали помощь более чем 500 000 человек в Афганистане.

В отчёте говорится, что по меньшей мере 3,4 миллиона человек в Афганистане являются внутренне перемещёнными лицами, а система здравоохранения не справляется с острыми вспышками коронавируса и кори.