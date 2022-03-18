Добрянский район, Пермский край, 18 марта 2022, 11:41 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении организатора подпольной нарколаборатории. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Нет наркотикам
Нет наркотикам
ElIndignado653

Лаборатория по производству синтетических наркотиков была выявлена на территории Добрянского района. Во время обысков из незаконного оборота изъяли 0,758 кг сильнодействующего вещества, 3 кг вещества в стадии синтеза, прекурсоры и оборудование, предназначенное для производства наркотиков.

Фигуранта уголовного дела приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.