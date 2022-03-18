Добрянский район, Пермский край, 18 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор в отношении организатора подпольной нарколаборатории. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Лаборатория по производству синтетических наркотиков была выявлена на территории Добрянского района. Во время обысков из незаконного оборота изъяли 0,758 кг сильнодействующего вещества, 3 кг вещества в стадии синтеза, прекурсоры и оборудование, предназначенное для производства наркотиков.

Фигуранта уголовного дела приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.