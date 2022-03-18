Екатеринбург, 18 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня утром, 18 марта произошла коммунальная авария. Водой затопило улицу Монтажников. Об этом пишут СМИ.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Потоп

Аварийная бригада уже работает на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия аварии.

В пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что на трубопроводе произошел прорыв. Для его устранения необходимо провести раскопочные работы в районе дома №54 на улице Ангарской. Отключать воду в домах не планируют.