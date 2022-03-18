Ярославль, 18 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за 2021 год на 26 процентов выросло количество киберпреступлений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт «Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года» Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Blogtrepreneur Киберпреступление

Регион занимает шестое место по приросту зарегистрированных преступлений в сфере IT. В первой тройке — Чеченская Республика (135 процентов), Тульская область (64 процента) и Республика Адыгея (45 процентов).

Как правило, подавляющее большинство преступлений в интернете связано с деятельностью телефонных мошенников, которые звонят жителям региона и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, убеждают перевести свои средства на «безопасные счета».

При этом в целом по стране рост зарегистрированных преступлений в сфере IT замедлился. По итогам года их количество выросло всего на 1,4 процента.